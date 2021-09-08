Эльдар Муртазин сравнил целесообразность покупки гибкого смартфона Samsung Galaxy Fold 3 c Fold 2

Ведущий канала Эльдар Муртазин поделился мнением о современных гаджетах компании Samsung. В целом эти две модели кажутся очень похожими, но всё же изменения в более новой версии Fold 3 есть. О них и рассказал специалист.

Ключевое изменение в Fold 3, по словам ведущего, - защита от воды уровня IPX8. Теперь при падении в воду с аппаратом ничего не случится. И Эльдар проверил это на практике: купался с ним в бассейне, был на море, на лодке - телефон выдержал все испытания.

Ещё у новой модели изменился материал корпуса. Створка сделана из более прочного армированного алюминия и стекла.

По весу и габаритам устройство немного уменьшилось. Но совсем чуть-чуть, подчёркивает ведущий.

После обновления Fold 3 стало возможно носить без защитного чехла. Это связано с тем, что блок камеры выступает не так сильно, как раньше. При этом открывать из-за гладкой боковой поверхности его стало сложнее, особенно мокрыми руками.