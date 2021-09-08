Эльдар Муртазин сравнил целесообразность покупки гибкого смартфона Samsung Galaxy Fold 3 c Fold 2

Эльдар Муртазин сравнил целесообразность покупки гибкого смартфона Samsung Galaxy Fold 3 c Fold 2И рассказал, есть ли смысл менять старую модель на новую
Ведущий канала Эльдар Муртазин поделился мнением о современных гаджетах компании Samsung. В целом эти две модели кажутся очень похожими, но всё же изменения в более новой версии Fold 3 есть. О них и рассказал специалист.
Ключевое изменение в Fold 3, по словам ведущего, - защита от воды уровня IPX8. Теперь при падении в воду с аппаратом ничего не случится. И Эльдар проверил это на практике: купался с ним в бассейне, был на море, на лодке - телефон выдержал все испытания.
Ещё у новой модели изменился материал корпуса. Створка сделана из более прочного армированного алюминия и стекла.
По весу и габаритам устройство немного уменьшилось. Но совсем чуть-чуть, подчёркивает ведущий.
После обновления Fold 3 стало возможно носить без защитного чехла. Это связано с тем, что блок камеры выступает не так сильно, как раньше. При этом открывать из-за гладкой боковой поверхности его стало сложнее, особенно мокрыми руками.
В плане "начинки" Fold 2 и Fold 3 примерно одинаковые, сообщает Эльдар. Но запас прочности стал больше. Помимо этого, улучшился звук: он стал ещё громче и чище.
Полезным усовершенствованием для ведущего стало появление слота не на одну, а на две SIM-карты. А рисунки и надписи теперь можно делать на экране при помощи S Pen (специального стилуса).
В целом Эльдар отметил, что менять Fold 2 на Fold 3 не стоит. Да, у нового гаджета есть преимущества, но модуль камеры и качество съёмки примерно одинаковые.
В Fold 4 в основном изменения будут направлены на камеры. Так, это фронтальная камера под дисплеем, основной блок камеры, над улучшением которых будут работать. Ещё модернизация ждёт режим Dex (при котором смартфон выполняет функции ПК) и аппарат станет полноценной заменой компьютера. И последнее - улучшатся материалы, из которых изготовлен смартфон.