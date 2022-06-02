"Элита в квадрате": только владельцы Pro моделей iPhone 14 получат новейшие чипы

TrendForce отмечает, что Apple представит четыре новые модели iPhone 14 во второй половине 2022 года. Однако исследовательская фирма утверждает, что только серия Pro получит новейший процессор, вероятно, имея в виду чип A16.

Также, согласно отчету, модели начального уровня iPhone 14 и iPhone 14 Max будут использовать чип A15 Bionic от iPhone 13, но теперь с 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X вместо 4 ГБ.

Причины этого неясны, и вряд ли Apple будет объяснять их кому-либо, но аналитики считают, что основной причиной такого решения является дефицит чипов. В результате Apple направит всю свою цепочку поставок на производство более дорогих моделей iPhone 14.