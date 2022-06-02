"Элита в квадрате": только владельцы Pro моделей iPhone 14 получат новейшие чипы

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"Элита в квадрате": только владельцы Pro моделей iPhone 14 получат новейшие чипыА все из-за их дефицита
Ранее в этом году аналитик Минг-Чи Куо впервые сообщил, что некоторые модели iPhone 14 могут быть представлены с текущим чипом A15 Bionic. Теперь отчет TrendForce подтверждает эти слухи, утверждая, что только модели iPhone 14 Pro получат новый чип A16.
TrendForce отмечает, что Apple представит четыре новые модели iPhone 14 во второй половине 2022 года. Однако исследовательская фирма утверждает, что только серия Pro получит новейший процессор, вероятно, имея в виду чип A16.
Также, согласно отчету, модели начального уровня iPhone 14 и iPhone 14 Max будут использовать чип A15 Bionic от iPhone 13, но теперь с 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X вместо 4 ГБ.
Причины этого неясны, и вряд ли Apple будет объяснять их кому-либо, но аналитики считают, что основной причиной такого решения является дефицит чипов. В результате Apple направит всю свою цепочку поставок на производство более дорогих моделей iPhone 14.
Источник:9to5mac
Автор:Максим МногословныйТеги: