Эмодзи кроссовок Apple превратили в настоящую пару обуви

За основу эмодзи были взяты кроссовки New Balance 574, которые носил соучредитель Apple Стив Джобс, но в версии Apple логотип New Balance заменен двумя параллельными штрихами. Версия Вонга, The Shoe 1, объединяет элементы дизайна New Balance 574 и «эстетики» Apple. Кроссовки выполнены из нубука, сетки для воздухопроницаемости и легкой подошвы из EVA-пены.

На стельке даже есть оттиск внутренних компонентов iPhone.

Минималистичная упаковка дополняет дизайн в духе Apple: на конверте написано «Designed by Josewong in China». Кроссовки доступны для покупки онлайн.