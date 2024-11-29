Опубликовано 29 ноября 2024, 03:451 мин.
Эмодзи кроссовок Apple превратили в настоящую пару обуви«Всего» 220 долларов
Художник и дизайнер Хосе Вонг воплотил в жизнь эмодзи кроссовок в ОС Apple, создав реальный продукт под названием «The Shoe 1». Они доступны по цене 219,90 долларов и выпускаются в размерах от 5 (36,6) до 12 (46.5).
За основу эмодзи были взяты кроссовки New Balance 574, которые носил соучредитель Apple Стив Джобс, но в версии Apple логотип New Balance заменен двумя параллельными штрихами. Версия Вонга, The Shoe 1, объединяет элементы дизайна New Balance 574 и «эстетики» Apple. Кроссовки выполнены из нубука, сетки для воздухопроницаемости и легкой подошвы из EVA-пены.
На стельке даже есть оттиск внутренних компонентов iPhone.
Минималистичная упаковка дополняет дизайн в духе Apple: на конверте написано «Designed by Josewong in China». Кроссовки доступны для покупки онлайн.