Энтузиаст описал, что нужно делать, если на телефон пришли деньги с незнакомого номера

Пользователь поделился возможным алгоритмом действий при перечислении на счёт денег от мошенников и звонках от них.

Сам он узнал о поступлении денег на счёт телефона ночью, когда ему позвонили с просьбой перечислить сумму, которую они положили на его телефон по ошибке. После этого автор материала сразу же отключил телефон, а разбираться во всём начал утром.

Оказалось, что деньги (10 000 KZT, или около 1 600 рублей) действительно пришли, но как их отменить и что делать с ними было не совсем понятно. К тому же ему очень часто и настойчиво звонили "владельцы" этих денег и так же, как и ночью, требовали перевести их обратно. Пользователь заблокировал все номера и позвонил оператору, чтобы подробнее узнать, как и что делать, если произошла ошибка при переводе денег. Ему сообщили, что абонент должен сам сообщить об ошибке оператору. Кроме того, автор узнал, что через приложение Kaspi (используется в Казахстане) можно отменить платёж.