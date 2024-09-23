Телефоны
Опубликовано 23 сентября 2024, 17:15
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Энтузиаст рассказал, как выйти в эфир через кнопочный телефон

Дистанционное управление радиостанциями через мобильные телефоны
В статье, посвященной памяти событиям десятилетней давности, радиолюбитель под ником R3EQ поделился своим опытом дистанционного управления радиоприемником с помощью простого мобильного телефона.
Энтузиаст рассказал, как выйти в эфир через кнопочный телефон
© Ferra

До появления смартфонов R3EQ использовал сигналы DTMF (Dual-Tone Multi-Frequency), генерируемые при нажатии кнопок на своем мобильном устройстве, для управления радиоприемником с помощью DTMF-декодера, подключенного к микроконтроллеру.

Для этого использовалась базовая плата DTMF-декодера и микроконтроллер ATmega8, который переводил DTMF-сигналы в команды CAT (Computer Aided Transceiver). Это позволяло R3EQ настраивать частоты и переключаться между режимами без физического присутствия на радиостанции. Его система требует, чтобы мобильный телефон был поставлен на автоответчик, что позволяет ему общаться через радиостанцию, набирая номер на расстоянии.

Хотя у концепции были ограничения, такие как отсутствие обратной связи в реальном времени при выполнении команд, она всё равно выглядит интересной.

Источник:Habr
Автор:Максим Многословный
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