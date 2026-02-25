Энтузиаст сделал iPhone Air «прозрачным» и вернул ему слот для сим-карты

Но чтобы установить лоток для обычной симки в телефон, рассчитанный только на электронные eSIM, пришлось постараться. Они вырезали отверстие в нижнем торце корпуса. Места внутри так мало, что ради этого даже пожертвовали родным вибромоторчиком, заменив его на более компактный аналог. Сам слот подключили методом микроскопической пайки прямо к плате, и… смартфон заработал — телефон поймал сеть.

Вот только из-за удаления защитных прокладок телефон стал хуже охлаждаться и быстрее терять производительность при нагрузках. Водонепроницаемость (стандарт IP68) тоже осталась в прошлом. Но эксперимент оказался удачным.