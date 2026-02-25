Телефоны
Опубликовано 25 февраля 2026, 12:15
1 мин.

Энтузиаст сделал iPhone Air «прозрачным» и вернул ему слот для сим-карты

Чего не сделала Apple
Один умелец сделал заднюю крышку iPhone Air прозрачной и добавил то, от чего компания отказалась, — физический слот для сим-карты. На эксперимент обратили внимания СМИ.
Вместе с командой блогер сначала с помощью лазера с заднего стекла снял непрозрачное покрытие, стараясь не задеть важные детали вроде катушки беспроводной зарядки MagSafe. Теперь под стеклом стало видно аккумулятор, плату и другие «внутренности».

Но чтобы установить лоток для обычной симки в телефон, рассчитанный только на электронные eSIM, пришлось постараться. Они вырезали отверстие в нижнем торце корпуса. Места внутри так мало, что ради этого даже пожертвовали родным вибромоторчиком, заменив его на более компактный аналог. Сам слот подключили методом микроскопической пайки прямо к плате, и… смартфон заработал — телефон поймал сеть.

Вот только из-за удаления защитных прокладок телефон стал хуже охлаждаться и быстрее терять производительность при нагрузках. Водонепроницаемость (стандарт IP68) тоже осталась в прошлом. Но эксперимент оказался удачным.

Источник:gizmochina
Автор:Максим Многословный
