Энтузиасты осовременили культовый Nokia N8

Nokia N8 в своё время выделялся отличной камерой на 12 Мп. Однако ему мешала устаревшая ОС Symbian, неудобная для сенсорного управления и не только.

Теперь энтузиасты оснастили телефон новой прошивкой Reborn, основанной на последней версии Symbian Belle. Чем теперь может похвастаться Nokia N8?

Система работает быстрее и стабильнее.

Добавлен работающий магазин приложений.

Убраны старые ограничения, мешавшие устанавливать программы.

Обновлены сертификаты для безопасного интернет-сёрфинга.

Вот только установка прошивки требует технических навыков и терпения. Старые инструменты для прошивки могут конфликтовать с современными Windows, что иногда приводит к сбоям. Также у многих старых аппаратов могут быть физические неисправности, например, изношенная камера.