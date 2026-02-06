Телефоны
Опубликовано 06 февраля 2026, 18:27
1 мин.

Энтузиасты осовременили культовый Nokia N8

16 лет с релиза
Знакомый многим смартфон Nokia N8, выпущенный в 2010 году, уже не так популярен, но не забыт. Благодаря проекту Reborn, он получил современную прошивку, которая «оживляет» старое устройство.
Энтузиасты осовременили культовый Nokia N8
© Janus Cycle/YouTube

Nokia N8 в своё время выделялся отличной камерой на 12 Мп. Однако ему мешала устаревшая ОС Symbian, неудобная для сенсорного управления и не только.

Теперь энтузиасты оснастили телефон новой прошивкой Reborn, основанной на последней версии Symbian Belle. Чем теперь может похвастаться Nokia N8?

  • Система работает быстрее и стабильнее.

  • Добавлен работающий магазин приложений.

  • Убраны старые ограничения, мешавшие устанавливать программы.

  • Обновлены сертификаты для безопасного интернет-сёрфинга.

Вот только установка прошивки требует технических навыков и терпения. Старые инструменты для прошивки могут конфликтовать с современными Windows, что иногда приводит к сбоям. Также у многих старых аппаратов могут быть физические неисправности, например, изношенная камера.