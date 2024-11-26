ЕС обвинил производителя стекла Gorilla Glass в монополии. У компании есть план

Чтобы снять озабоченность ЕС, Corning обязалась исключить пункты об эксклюзивности из текущих контрактов. Кроме того, компания обязалась воздерживаться от включения таких пунктов в будущие соглашения и гарантировать, что клиенты не будут обязаны закупать минимальные объемы продукции.

Corning также пообещала отстаивать свои патенты на защитное стекло исключительно в случаях нарушения патента, а не договора.

Если эти обязательства будут одобрены ЕС, они будут применяться на глобальном уровне и действовать в течение как минимум девяти лет. За соблюдением обязательств будут следить, и в случае невыполнения условий компания может быть оштрафована на сумму до 1,25 миллиарда долларов.