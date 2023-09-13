ЕС смягчил запрет на ввоз личных вещей для россиян

Опубликованное 8 сентября руководство вызвало значительное внимание и бурную реакцию со стороны россиян, в том числе и властей. Это связано с тем, что запрет на ввоз фактически распространяется на товары для личного пользования, которые российские граждане ввозят в страны ЕС, включая одежду, предметы гигиены, косметику, мобильные телефоны и многое другое.

12 сентября ЕК обновила свою интерпретацию статьи 3i. Теперь на вопрос о том, могут ли российские граждане временно ввозить в страны ЕС товары личного пользования и автомобили, перечисленные в Приложении XXI, особенно во время туристических поездок, ЕК уже не отвечает категорическим «нет», как это было несколько дней назад.

Теперь подчеркивается, что автомобили относятся к категории товаров, которые могут быть использованы для обхода существующих санкций (ЕК не уточняет, каким образом). Остальные прежние положения остаются неизменными: не имеет значения, является ли автомобиль личным, и не имеет значения, по какой таможенной процедуре он был ввезен в страну ЕС.

Кроме того, вновь подчеркивается, что наиболее эффективным способом определения того, что человек действительно приехал на автомобиле из России, является наличие у него российских номерных знаков и российской регистрации.

При этом «товары, которые вызывают несущественную озабоченность с точки зрения обхода санкций, такие как предметы личной гигиены или одежда, как надетая на приезжем, так и находящаяся в его багаже», уже не должны находиться в фокусе внимания таможни. По словам комиссии, в этом отношении они должны применять запрет «пропорциональным и разумным образом». К сожалению, про смартфоны, ноутбуки и фотоаппараты, которые также присутствуют в приложении XXI, ничего не уточняется, пишет РБК.