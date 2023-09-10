ЕС запретил россиянам ввозить смартфоны и личные автомобили

Данная трактовка применяется независимо от того, используется ли автомобиль в частных или коммерческих целях, если он подпадает под таможенные коды, включая код 8703, который распространяется на легковые автомобили и другие транспортные средства, предназначенные для перевозки менее десяти человек, пишет РБК.

На вопросы о том, могут ли российские граждане временно ввозить в ЕС личные вещи и транспортные средства, перечисленные в Приложении XXI к статье 3i, например, в туристических целях, Еврокомиссия ответила твердым «нет». Статья 3i запрещает приобретение, импорт или передачу, прямо или косвенно, товаров, перечисленных в Приложении XXI, если они происходят из России или экспортируются из России, включая автомобили, подпадающие под таможенный код 8703.

В соответствии с этим постановлением личные вещи россиян, включая косметику, багаж, ноутбуки и мобильные телефоны, могут быть не допущены к ввозу таможенными органами ЕС. Такие товары, как изделия из кожи и меха, полудрагоценные и драгоценные камни, туалетная бумага, шампуни и зубная паста, также перечислены в Приложении XXI.