Еще не вышедший Samsung Galaxy S25 Ultra сравнили с предшественником

Как сообщает инсайдер Ice Universe, Galaxy S25 Ultra получит экран размером 6.86 дюйма по диагонали, что немного больше, чем у текущей модели, несмотря на то, что физические размеры устройства практически не изменились.

Одним из ключевых изменений станет уменьшение ширины корпуса до 77.6 мм (у S24 Ultra — 79 мм), что позволит устройству стать более удобным в использовании, особенно с учетом закругленных углов вместо острых.