Еще не забыли про Motorola? В Сеть попали рендеры складного Razr 40 Ultra

19:10, 14 мая 2023
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Еще не забыли про Motorola? В Сеть попали рендеры складного Razr 40 UltraПрезентация «когда-то»
Motorola собирается выпустить линейку складных смартфонов в этом году, и одним из предстоящих устройств, по слухам, станет Moto Razr 40 Ultra. Дизайн и цветовые варианты телефона были раскрыты в недавней утечке от надежного источника Эвана Бласса.
На рендерах показан обновленный дизайн, подчеркивающий складной форм-фактор "раскладушки" с большим внешним дисплеем, потенциально самый большой в своей категории, размером от 3,4 до 3,6 дюймов (если верить слухам). Рамки были значительно уменьшены по сравнению с предыдущими моделями.
Ожидается, что телефон будет оснащен AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц, что противоречит предыдущим слухам о более высокой частоте обновления. И, возможно, он будет оснащен чипсетом Snapdragon 8+ Gen 1.
Источник:MySmartPrice
Автор:Максим МногословныйТеги: