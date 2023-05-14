Еще не забыли про Motorola? В Сеть попали рендеры складного Razr 40 Ultra

На рендерах показан обновленный дизайн, подчеркивающий складной форм-фактор "раскладушки" с большим внешним дисплеем, потенциально самый большой в своей категории, размером от 3,4 до 3,6 дюймов (если верить слухам). Рамки были значительно уменьшены по сравнению с предыдущими моделями.

Ожидается, что телефон будет оснащен AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц, что противоречит предыдущим слухам о более высокой частоте обновления. И, возможно, он будет оснащен чипсетом Snapdragon 8+ Gen 1.