Ещё больше смартфонов Motorola получили доступ к Android 17

Теперь протестировать новую ОС могут владельцы складных Razr 70 Plus и Razr+ 2026, а также моделей Edge 70 Pro, Edge 70 Plus и Edge 70 Neo в разных регионах. Кроме того, в список попали бюджетные Moto G Power 2025 и 2026, Moto G 2025 и 2026, а также Moto G Play 2026.

Количество мест в бета-программе ограничено, поэтому желающим стоит поторопиться. Чтобы принять участие, нужно через аккаунт Motorola подать заявку.

Среди нововведений Android 17 — обновлённая панель уведомлений и центр управления, новые варианты часов на экране блокировки, улучшенный раздел настроек, а также отдельные регуляторы громкости для разных приложений.

Полный список изменений Motorola обещает опубликовать позже.