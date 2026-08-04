Телефоны
Опубликовано 04 августа 2026, 06:26
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Ещё больше смартфонов Motorola получили доступ к Android 17

К бета-тестированию
Motorola добавила более десяти моделей смартфонов в программу бета-тестирования Android 17.
Ещё больше смартфонов Motorola получили доступ к Android 17

© Google

Теперь протестировать новую ОС могут владельцы складных Razr 70 Plus и Razr+ 2026, а также моделей Edge 70 Pro, Edge 70 Plus и Edge 70 Neo в разных регионах. Кроме того, в список попали бюджетные Moto G Power 2025 и 2026, Moto G 2025 и 2026, а также Moto G Play 2026.

Количество мест в бета-программе ограничено, поэтому желающим стоит поторопиться. Чтобы принять участие, нужно через аккаунт Motorola подать заявку.

Среди нововведений Android 17 — обновлённая панель уведомлений и центр управления, новые варианты часов на экране блокировки, улучшенный раздел настроек, а также отдельные регуляторы громкости для разных приложений.

Полный список изменений Motorola обещает опубликовать позже.

Источник:gizmochina
Автор:Максим Многословный
Теги:
#MOTOROLA
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#Android 17
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