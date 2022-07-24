Ещё и 125 Вт: раскрыта скорость зарядки самого мощного смартфона Motorola

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Ещё и 125 Вт: раскрыта скорость зарядки самого мощного смартфона MotorolaОн будет наполнен передовыми технологиями
Уже 3 августа Motorola представит флагманский телефон Moto X30 Pro. Это будет самый мощный смартфон бренда. Он будет оснащён топовым процессором Snapdragon 8 Plus Gen 1, 200-мегапиксельной камерой, а ещё, как выяснилось, поддержкой 125-Вт зарядки.
Ожидается также, что X30 Pro получит аккумулятор ёмкостью 4500 мАч. Помимо проводной 125-Вт зарядки он также будет поддерживать беспроводную.
Ранее также сообщалось, что Moto X30 Pro будет оснащаться 6,73-дюймовым дисплеем разрешением Full HD+ и частотой обновления 144 Гц. Его система камер будет состоять из 200-мегапиксельного основного сенсора, 50-мегапиксельного сверхширокоугольного модуля и 12-мегапиксельного телеобъектива.