Ещё и 125 Вт: раскрыта скорость зарядки самого мощного смартфона Motorola

Он будет наполнен передовыми технологиями

Уже 3 августа Motorola представит флагманский телефон Moto X30 Pro. Это будет самый мощный смартфон бренда. Он будет оснащён топовым процессором Snapdragon 8 Plus Gen 1, 200-мегапиксельной камерой, а ещё, как выяснилось, поддержкой 125-Вт зарядки.