Ещё и кулон: новый фитнес-трекер Xiaomi Band 8 будет не просто браслетом

12:41, 14 апреля 2023
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Ещё и кулон: новый фитнес-трекер Xiaomi Band 8 будет не просто браслетомЕго даже можно будет нацепить на кроссовок
Xiaomi опубликовала в интернете тизеры своего нового Xiaomi Band 8. По ним стало ясно, что носить устройство можно будет не только в качестве браслета на руке, но и как подвеску на шее.
Фото: Xiaomi
У фитнес-трекера будет как минимум пять различных стильных ремешков. Сам трекер можно будет прикрепить, по сути, куда угодно — хоть на цепочку, хоть на обувь.
Ожидается, что у новинки будет 1,62-дюймовый AMOLED-дисплей с функцией always-on, а также поддержка более 100 спортивных режимов. Цена, вероятно, составит около 250 юаней.