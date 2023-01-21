Ещё не выпущенный Samsung Galaxy S23 Ultra заметили в продаже в магазине

Местный магазин под названием KM CELL STORE поделился сообщением на своей странице в соцсетях, в котором утверждалось, что у него есть как минимум четыре устройства S23 Ultra. Согласно описанию — это модели с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти.

Цена не сообщается, но есть несколько фотографий, демонстрирующих коробки, а также неупакованный аппарат розового цвета.