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19:31, 21 января 2023
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Ещё не выпущенный Samsung Galaxy S23 Ultra заметили в продаже в магазине

В Никарагуа

1 февраля Samsung представит новую серию смартфонов Galaxy S23. Но уже сейчас в магазине Никарагуа заметили старшую модель линейки.

Ещё не выпущенный Samsung Galaxy S23 Ultra заметили в продаже в магазине

Фото: OnLeaks&Smartprix

Местный магазин под названием KM CELL STORE поделился сообщением на своей странице в соцсетях, в котором утверждалось, что у него есть как минимум четыре устройства S23 Ultra. Согласно описанию — это модели с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти.

Цена не сообщается, но есть несколько фотографий, демонстрирующих коробки, а также неупакованный аппарат розового цвета.

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Фото: GSMArena

Ожидается, что S23 Ultra будет очень похож на своего предшественника (S22 Ultra).

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