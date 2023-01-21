Ещё не выпущенный Samsung Galaxy S23 Ultra заметили в продаже в магазине

19:31, 21 января 2023
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Ещё не выпущенный Samsung Galaxy S23 Ultra заметили в продаже в магазинеВ Никарагуа
1 февраля Samsung представит новую серию смартфонов Galaxy S23. Но уже сейчас в магазине Никарагуа заметили старшую модель линейки.
Фото: OnLeaks&Smartprix
Местный магазин под названием KM CELL STORE поделился сообщением на своей странице в соцсетях, в котором утверждалось, что у него есть как минимум четыре устройства S23 Ultra. Согласно описанию — это модели с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти.
Цена не сообщается, но есть несколько фотографий, демонстрирующих коробки, а также неупакованный аппарат розового цвета.
Ожидается, что S23 Ultra будет очень похож на своего предшественника (S22 Ultra).