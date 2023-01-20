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11:38, 20 января 2023
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Ещё не выпущенный смартфон Xiaomi Poco увидели в руках у спортсмена

Скорее всего, модель Poco X5

Очевидцы поделились фотографиями индийского игрока в крикет Хардика Пандья с неизвестным смартфоном Xiaomi Poco в руках.

Ещё не выпущенный смартфон Xiaomi Poco увидели в руках у спортсмена

Фото: JAOLtech

На фото Хардик Пандья держит нечто, похожее на грядущее устройство X-серии от Poco, и принимает на нём вызов. Это заставляет предположить, что у Poco и Пандья есть партнёрство.

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Фото: GSMArena

Некоторые предполагают, что это модель Poco X5. Согласно прошлым утечкам, этот телефон является ребрендингом Redmi Note 12. Сообщается, что у новинки будет процессор Snapdragon 695.

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