Ещё не вышел iPhone 15, но уже появились подробности об iPhone 16

18:54, 03 января 2023
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Ещё не вышел iPhone 15, но уже появились подробности об iPhone 16Очень далёкий прогноз
Инсайдер сообщил, что в iPhone 15 не будет более быстрой оперативной памяти. Вместо этого LPDDR5X появится только в iPhone 16, который выйдет в 2024 году.
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Информатор заявил, что процессор A18 Bionic будет изготовлен по 3-нм техпроцессу TSMC, подобно A17 Bionic этого года, и будет оснащён памятью LPDDR5X. В настоящее время у iPhone 14 Pro память типа LPDDR5. Такая же, как утверждается, будет у iPhone 15.
Хотя тип памяти не меняется, iPhone 15 Pro может поставляться с 8 ГБ ОЗУ вместо 6 ГБ, предлагаемых в настоящее время в iPhone высокого класса.