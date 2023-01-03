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18:54, 03 января 2023
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Ещё не вышел iPhone 15, но уже появились подробности об iPhone 16

Очень далёкий прогноз

Инсайдер сообщил, что в iPhone 15 не будет более быстрой оперативной памяти. Вместо этого LPDDR5X появится только в iPhone 16, который выйдет в 2024 году.

Ещё не вышел iPhone 15, но уже появились подробности об iPhone 16

Фото: Unsplash

Информатор заявил, что процессор A18 Bionic будет изготовлен по 3-нм техпроцессу TSMC, подобно A17 Bionic этого года, и будет оснащён памятью LPDDR5X. В настоящее время у iPhone 14 Pro память типа LPDDR5. Такая же, как утверждается, будет у iPhone 15.

Хотя тип памяти не меняется, iPhone 15 Pro может поставляться с 8 ГБ ОЗУ вместо 6 ГБ, предлагаемых в настоящее время в iPhone высокого класса.

Источник:Macrumors
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