Ещё не вышел iPhone 15, но уже появились подробности об iPhone 16

Информатор заявил, что процессор A18 Bionic будет изготовлен по 3-нм техпроцессу TSMC, подобно A17 Bionic этого года, и будет оснащён памятью LPDDR5X. В настоящее время у iPhone 14 Pro память типа LPDDR5. Такая же, как утверждается, будет у iPhone 15.

Хотя тип памяти не меняется, iPhone 15 Pro может поставляться с 8 ГБ ОЗУ вместо 6 ГБ, предлагаемых в настоящее время в iPhone высокого класса.