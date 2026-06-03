Ещё несколько Android-смартфонов научат обмениваться файлами с iPhone

Опубликовано 03 июня 2026, 18:011 мин.
Ещё несколько Android-смартфонов научат обмениваться файлами с iPhoneЧерез AirDrop
В июне несколько новых моделей Android-смартфонов получат поддержку Quick Share, что теперь работает напрямую с Apple AirDrop. Фото, видео, просто файлы — «перекидывайте» всё даже без доступа в интернет.
© Samsung
Какие устройства скоро получат эту возможность?
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Samsung Galaxy S25, S24, складные модели Z Flip 7, Z Fold 7, Z Flip 6, Z Fold 6 и TriFold
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OPPO Find X8 (вся серия)
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OnePlus 15
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HONOR Magic V6 и HONOR Magic 8 Pro
Ранее функция появилась на Google Pixel 10, Pixel 9, Pixel 8a, Samsung Galaxy S26, OPPO Find X9, OPPO Find N6 и vivo X300 Ultra.
Google также напоминает, что недавно компания начала внедрять Quick Share в сторонние приложения — первым станет WhatsApp*.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена
Источник:androidauthority
Автор:Максим Многословный