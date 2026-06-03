Телефоны
Опубликовано 03 июня 2026, 18:01
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Ещё несколько Android-смартфонов научат обмениваться файлами с iPhone

Через AirDrop
В июне несколько новых моделей Android-смартфонов получат поддержку Quick Share, что теперь работает напрямую с Apple AirDrop. Фото, видео, просто файлы — «перекидывайте» всё даже без доступа в интернет.
Ещё несколько Android-смартфонов научат обмениваться файлами с iPhone

© Samsung

Какие устройства скоро получат эту возможность?

  • Samsung Galaxy S25, S24, складные модели Z Flip 7, Z Fold 7, Z Flip 6, Z Fold 6 и TriFold

  • OPPO Find X8 (вся серия)

  • OnePlus 15

  • HONOR Magic V6 и HONOR Magic 8 Pro

Ранее функция появилась на Google Pixel 10, Pixel 9, Pixel 8a, Samsung Galaxy S26, OPPO Find X9, OPPO Find N6 и vivo X300 Ultra.

Google также напоминает, что недавно компания начала внедрять Quick Share в сторонние приложения — первым станет WhatsApp*.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена

Источник:androidauthority
Автор:Максим Многословный
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