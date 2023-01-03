Ещё один смартфон получит продвинутый 1-дюймовый сенсор камеры Sony

По словам инсайдера Digital Chat Station, ещё один смартфон тестируется с 1-дюймовой камерой Sony IMX989 на 50 Мп. Это устройство также будет поддерживать быструю проводную зарядку мощностью 120 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.

Инсайдер не упомянул название телефона или бренд. Пользователи предполагают, что этим смартфоном может быть Xiaomi 13 Pro Dimensity Edition, Xiaomi Mix 5, Redmi K60 Ultra или Vivo/iQOO. Однако быть уверенным тут нельзя.