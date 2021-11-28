Ещё один смартфон Xiaomi Poco взорвался у пользователя

Индийское подразделение Poco уже ответило на твит. Пострадавшего оно попросило связаться со специалистами в личке, а также выразило свои сожаления.

Это не первый раз, когда взрываются смартфоны Poco. И опять в Индии. Ранее в апреле и в сентябре в этом стране были зафиксированы случаи взрывов Poco X3. В обоих случаях бренд проводил расследования. Скорее всего, в этом раз тоже будет учреждено расследование.