Ещё один смартфон Xiaomi Poco взорвался у пользователя

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Ещё один смартфон Xiaomi Poco взорвался у пользователяНикто, вроде, не пострадал
Пользователь Twitter сообщил, что смартфон Poco M3 его брата взорвался. Он опубликовал фото повреждённого устройства.
Дело происходило в Индии. По фото видно, что смартфон сильно обуглился. Неповреждённой осталась верхняя часть, где располагается камера. Судя по всему, всё произошло на улице. Неизвестно, пострадал ли сам пользователь.
Индийское подразделение Poco уже ответило на твит. Пострадавшего оно попросило связаться со специалистами в личке, а также выразило свои сожаления.
Это не первый раз, когда взрываются смартфоны Poco. И опять в Индии. Ранее в апреле и в сентябре в этом стране были зафиксированы случаи взрывов Poco X3. В обоих случаях бренд проводил расследования. Скорее всего, в этом раз тоже будет учреждено расследование.
Источник: Twitter