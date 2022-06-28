Ещё одна попытка: HTC представила «флагманский» смартфон для метавселенной

В Великобритании устройство будет продаваться за 399 фунтов стерлингов (около 26 тысяч рублей по текущему курсу). Смартфон был разработан как «идеальный компаньон» для недавно анонсированной гарнитуры Vive Flow VR и используется для доступа к Viverse, метавселенной HTC. Впрочем, гарнитура предназначена для работы с любым Android-телефоном, поэтому не совсем ясны преимущества Desire 22 Pro.

В целом характеристики смартфона средние. У него есть 6,6-дюймовый дисплей с разрешением 1080p и частотой обновления 120 Гц, а в левом верхнем углу имеется вырез под 32-мегапиксельную селфи-камеру. Сзади установлены три камеры: 64-мегапиксельная основная, 13-мегапиксельная сверхширокоугольная и 5-мегапиксельный датчик глубины. В основе аппарата лежит процессор Snapdragon 695, 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти и батарея ёмкостью 4520 мАч. Он поддерживает беспроводную и обратную беспроводную зарядку и работает под управлением Android 12.