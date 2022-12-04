Ещё одна причина покупать смартфоны Google: процесс установки обновлений на Pixel ускорится

Нововведение касается системы бесшовных обновлений (A/B (Seamless) System Updates). При таком режиме смартфон загружает и устанавливает патч в виртуальном разделе памяти в фоновом режиме. Когда устройство перезагружается, оно просто переключается на новую версию ПО.

Теперь такая установка будет занимать не 23 минуты в среднем, а 13, утверждает Мишаал.