Ещё одна причина покупать смартфоны Google: процесс установки обновлений на Pixel ускорится

12:49, 04 декабря 2022
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Ещё одна причина покупать смартфоны Google: процесс установки обновлений на Pixel ускоритсяДо 13 минут
Инсайдер и редактор Esper Мишаал Рахман (Mishaal Rahman) рассказал, что Google работает над тем, чтобы сделать OTA-обновления (Over The Air, то есть «по воздуху») быстрее на смартфонах Pixel.
Фото: Unsplash
Нововведение касается системы бесшовных обновлений (A/B (Seamless) System Updates). При таком режиме смартфон загружает и устанавливает патч в виртуальном разделе памяти в фоновом режиме. Когда устройство перезагружается, оно просто переключается на новую версию ПО.
Теперь такая установка будет занимать не 23 минуты в среднем, а 13, утверждает Мишаал.
Mishaal Rahman