Ещё одна страна вслед за Евросоюзом сделает разъём USB-C обязательным для смартфонов

12:31, 31 декабря 2022
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Ещё одна страна вслед за Евросоюзом сделает разъём USB-C обязательным для смартфоновЭто поможет сократить количество электронных отходов
Индия, следуя примеру Евросоюза, сделает USB-C обязательным для всех смартфонов. Правило должно вступить в силу к марту 2025 года.
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Бюро индийских стандартов (BIS) заявило о нововведении после консультаций с заинтересованными сторонами.
«Среди представителей отрасли и правительства существует консенсус в отношении того, что использование зарядных портов USB-C может стать обязательным через шесть месяцев», — сказали в индийском правительстве.
Министерство по делам потребителей пояснило, что цель нового закона — сократить количество зарядных устройств на домохозяйство, тем самым сведя к минимуму объём образующихся электронных отходов.