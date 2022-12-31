Ещё одна страна вслед за Евросоюзом сделает разъём USB-C обязательным для смартфонов

Бюро индийских стандартов (BIS) заявило о нововведении после консультаций с заинтересованными сторонами.

«Среди представителей отрасли и правительства существует консенсус в отношении того, что использование зарядных портов USB-C может стать обязательным через шесть месяцев», — сказали в индийском правительстве.

Министерство по делам потребителей пояснило, что цель нового закона — сократить количество зарядных устройств на домохозяйство, тем самым сведя к минимуму объём образующихся электронных отходов.