Ещё одно лишение: из iPhone 15 уберут слот для SIM-карты

Если во Франции действительно будет продаваться iPhone без лотка для SIM-карты, то этого же можно ожидать в некоторых других европейских странах. Например, iPhone 14 Pro модели A2890, продаваемый во Франции, также можно купить в Великобритании, Ирландии, Германии, Италии, Испании, Португалии, Австрии, Польше, Нидерландах, Бельгии, Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции, Швейцарии и десятках других стран.

Apple уже убрала слот для SIM-карты из всех моделей iPhone 14 в США в сентябре прошлого года. Теперь, если слухи верны, то это распространится и на другие страны.