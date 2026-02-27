Ещё шести смартфонам Motorola дали доступ к Android 17

К проекту присоединяются модели Motorola Edge 60, Edge 60 Fusion, Edge 70, Edge 70 Fusion, а также Moto G86 и Moto G86 Power.

Ожидаются в Android 17 обновления в дизайне Material You, улучшенные «живые» уведомления и не только.

Чтобы стать тестировщиком, нужно зарегистрироваться на официальном сайте сообщества Motorola, привязать к профилю IMEI-код своего телефона и подать заявку в разделе бета-тестов. Если заявку одобрят, обновление придет как обычная системная прошивка.