eSIM, камера и дисплей нового поколения: характеристики Huawei Mate 80 Pro+

Смартфон получит 6,88-дюймовый изогнутый OLED-дисплей LTPO Tandem с двойным слоем. Как и у предыдущих моделей, на передней панели останется «тройное отверстие» для селфи-камеры и системы 3D-распознавания лица.

Сзади расположится обновлённый круглый блок камер. Главный сенсор — 50 МП LOFIC размером 1/1.28 дюйма. Ему будут помогать 48-МП перископическая линза и новая телемакро-камера 3P + 3P. Широкоугольная камера, по слухам, также получит 50-МП сенсор.

Mate 80 Pro+ может выйти в версии с eSIM и nanoSIM.

Аккумулятор устройства, по утечкам, увеличится до 6000 мА·ч, с поддержкой 100-ваттной проводной и 80-ваттной беспроводной зарядки. Работать новинка будет на процессоре Kirin 9030.

Huawei не подтверждает утечку. И вряд ли будет.