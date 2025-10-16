Опубликовано 16 октября 2025, 09:451 мин.
eSIM, камера и дисплей нового поколения: характеристики Huawei Mate 80 Pro+Еще и OLED
До официального анонса Huawei Mate 80 Pro+ остаётся совсем немного. Так, в Сети появились новые подробности. Инсайдер Digital Chat Station опубликовал информацию о ключевых особенностях будущего флагмана — экране, камере, аккумуляторе и версии с eSIM.
© Huawei
Смартфон получит 6,88-дюймовый изогнутый OLED-дисплей LTPO Tandem с двойным слоем. Как и у предыдущих моделей, на передней панели останется «тройное отверстие» для селфи-камеры и системы 3D-распознавания лица.
Сзади расположится обновлённый круглый блок камер. Главный сенсор — 50 МП LOFIC размером 1/1.28 дюйма. Ему будут помогать 48-МП перископическая линза и новая телемакро-камера 3P + 3P. Широкоугольная камера, по слухам, также получит 50-МП сенсор.
Mate 80 Pro+ может выйти в версии с eSIM и nanoSIM.
Аккумулятор устройства, по утечкам, увеличится до 6000 мА·ч, с поддержкой 100-ваттной проводной и 80-ваттной беспроводной зарядки. Работать новинка будет на процессоре Kirin 9030.
Huawei не подтверждает утечку. И вряд ли будет.