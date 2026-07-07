Телефоны
Опубликовано 07 июля 2026, 06:05
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Если складной iPhone и выйдет осенью, купить его будет сложновато

Даже на Западе
Apple планирует представить свой первый складной iPhone этой осенью. Однако желающим заполучить новинку придётся запастись терпением, пишут СМИ. Якобы количество устройств в первых партиях будет «крайне ограниченным».
Если складной iPhone и выйдет осенью, купить его будет сложновато

© Ferra.ru

Всего за вторую половину 2026 года Apple может выпустить от 7 до 8 миллионов складных iPhone. Но к сентябрю, когда обычно проходят презентации, будет готово лишь 500 000 — 1 000 000 штук. iPhone 18 Pro и Pro Max к тому моменту планируют выпустить в количестве 20 000 000 — 22 000 000 экземпляров.

Цена складной новинки, по прогнозам, составит 2300−2500 долларов, но аналитики ждут, что предзаказы разберут за считанные часы, а сроки доставки растянутся на 4−6 недель и больше. Вплоть до декабря.

Источник:digitaltrends
Автор:Максим Многословный
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#iPhone
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#Складной смартфон
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