Если складной iPhone и выйдет осенью, купить его будет сложновато

Всего за вторую половину 2026 года Apple может выпустить от 7 до 8 миллионов складных iPhone. Но к сентябрю, когда обычно проходят презентации, будет готово лишь 500 000 — 1 000 000 штук. iPhone 18 Pro и Pro Max к тому моменту планируют выпустить в количестве 20 000 000 — 22 000 000 экземпляров.

Цена складной новинки, по прогнозам, составит 2300−2500 долларов, но аналитики ждут, что предзаказы разберут за считанные часы, а сроки доставки растянутся на 4−6 недель и больше. Вплоть до декабря.