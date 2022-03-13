Если старый сломался, а денег почти нет: ТОП смартфонов до 10 тысяч рублей по ценам марта 2022 г. в России

По словам ведущего, перечисленные далее смартфоны - недорогие и действительно качественные. Они станут хорошей временной заменой старого устройства, если вдруг оно внезапно вышло из строя. В целом эти аппараты отлично выполняют все основные задачи.

Nokia 1.4. На момент съёмки видео он стоил на Wildberries 7600 рублей. За такую цену можно получить HD-экран с диагональю 6,52 дюйма, датчик отпечатка пальца, батарею в 3900 мА*ч, Android 11 (и он будет в дальнейшем обновляться), 2/32 ГБ памяти, процессор Qualcomm QM215.