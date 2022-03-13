Если старый сломался, а денег почти нет: ТОП смартфонов до 10 тысяч рублей по ценам марта 2022 г. в России

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Если старый сломался, а денег почти нет: ТОП смартфонов до 10 тысяч рублей по ценам марта 2022 г. в РоссииИх перечислили на YouTube-канале DimaViper Live
Сейчас покупка нового смартфона может обойтись дороже, чем раньше. Но выход есть. Можно приобрести какую-то из моделей, перечисленных экспертом канала DimaViper Live. Подробнее об аппаратах - в статье.
По словам ведущего, перечисленные далее смартфоны - недорогие и действительно качественные. Они станут хорошей временной заменой старого устройства, если вдруг оно внезапно вышло из строя. В целом эти аппараты отлично выполняют все основные задачи.
- Nokia 1.4. На момент съёмки видео он стоил на Wildberries 7600 рублей. За такую цену можно получить HD-экран с диагональю 6,52 дюйма, датчик отпечатка пальца, батарею в 3900 мА*ч, Android 11 (и он будет в дальнейшем обновляться), 2/32 ГБ памяти, процессор Qualcomm QM215.
- ZTE Blade A51. Имеет такой аппарат IPS-дисплей в 6,52 дюйма, 2/32 ГБ памяти, основную камеру в 13 МП, аккумулятор ёмкостью 3200 мА*ч, восьмиядерный процессор Spreadtrum SC9863A. Есть также здесь NFC-модуль. Стоит смартфон на Wildberries 7900 рублей.
- Realme C11 2021. Стоимость его составляет 8900 рублей. Экран у него 6,5 дюйма, батарея - в 5000 мА*ч, объём памяти - 2/32 ГБ, процессор - UniSoC SC9863. Правда, сканера отпечатка у него нет.
- Xiaomi Redmi 9A. Это один из легендарных смартфонов. Его цена на Wildberries - 8990 рублей. Из плюсов аппарата - ликвидность, ремонтопригодность. Его производят до сих пор, хотя он 2020 года. Также для него довольно легко можно найти разные аксессуары и запчасти. Оснащён Redmi 9A аккумулятором в 5000 мА*ч, экраном в 6,53 дюйма, процессором Helio G25, памятью в 2/32 ГБ. Внешний вид у него тоже довольно привлекательный.
- Nokia C30. Этот смартфон подойдёт тем, кто любит очень большие устройства. Эта модель может даже заменить планшет, так как диагональ у неё - 6,82 дюйма. Аккумулятор здесь - 6000 мА*ч (может проработать три дня), есть сканер отпечатка пальцев. Стоит сейчас устройство на Wildberries 8968 рублей.
- Nokia C20. Стоит устройство 6687 рублей. Диагональ у смартфона 6,52 дюйма, аккумулятор - 3000 мА*ч.
- ZTE Blade A31. Его цена на Wildberries - 6400 рублей. Смартфон понравится тем, кто любит компактные аппараты. Диагональ здесь всего 5,45 дюйма, батарея - 3000 мА*ч. Он очень лёгкий и компактный. При этом процессор установлен на ZTE - восьмиядерный Unisoc SC9863A. На нём можно поиграть на минимальных настройках в некоторые игры.
Источник: DimaViper Live