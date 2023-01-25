Если у вас старый iPhone, срочно установите обновление

13:40, 25 января 2023
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Если у вас старый iPhone, срочно установите обновлениеiPhone 6s или iPhone 7
Apple выпустила пару специальных обновлений программного обеспечения для старых моделей iPhone и некоторых моделей iPad. Это было сделано для того, чтобы избавиться от опасной уязвимости.
Фото: Unsplash
Обновление распространялся на все модели iPhone 6s, iPhone 7, iPhone SE первого поколения, все модели iPad Pro, iPad Air 2 и новее, iPad 5-го поколения и новее, iPad mini 4 и новее, а также iPod touch седьмого поколения.
Уязвимость позволяет злоумышленникам обманом заставить пользователей iPhone и iPad посетить вредоносную веб-страницу и захватить контроль над устройством.