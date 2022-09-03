Если угадаете, как пройдет презентация Apple, можете выиграть мусорный мешок с $10 тыс внутри

Компания Peak Design, производитель премиальных рюкзаков, фотоаппаратуры, чехлов для iPhone и других аксессуаров, объявила о проведении игры "Garbage Bag of Money New Phone Launch Event Guessing Game".

"В сентябре этого года наши благосклонные технологические владыки представят новый iPhone. Это будет однозначно лучший iPhone в истории, и вы не будете сомневаться в этом, потому что человек, который вам это сказал, будет одет в мериноса (Одежда из шкуры овец. Тим Кук, например, появляется на презентациях в шерстяном джемпере, – прим. ред.)", - шутит директор по маркетингу Peak Design Адам Сарасено.

"Но мы так многого не знаем. Сколько мегапикселей? Сколько раз ведущий скажет "nits"? И что за дурацкие кроссовки наденет Тим Кук? Вы полны догадок. Вы жаждете ответов. Пришло время взять эту энергию и сделать с ней что-то продуктивное. Вам нужно сыграть в игру "Peak Design Garbage Bag of Money New Phone Launch Event Guessing Game", продолжил он.

Вот только выиграть эти деньги смогут лишь те, кто проживает в США (компания уточняет, что сделала все возможное, дабы этого избежать). Игра открыта до 9:59 утра 7 сентября.