Если уважаете смартфоны OnePlus, но не определились с выбором, покупайте OnePlus 11R

OnePlus 11R (Ace 2) - это новый смартфон, на который определённо стоит обратить внимание. В комплекте с ним идёт чехол, наклейки, зарядка на 100 Вт, провод.

Несмотря на то что в руках ощущается OnePlus 11R как флагман, у него нет поддержки беспроводной зарядки и защиты от воды. При этом он оснащён ИК-портом для управления техникой.

Экран у смартфона имеет диагональ 6,7 дюйма, Super Flued AMOLED. Частота обновления у этого дисплея - 120 Гц. Пиковая яркость у него составляет почти 1500 нит, а уровень мерцания (ШИМ) совсем небольшой. Это один из последних дисплеев от Samsung.

Оснащён OnePlus 11R процессором Snapdragon 8+ Gen 1 (8/12 ГБ оперативной памяти). В AnTuTu набирает смартфон при этом 847 тысяч баллов, то есть мощности устройства вам точно хватит и для повседневных задач, и для игр на ультра-настройках. Нагревался он при нагрузке максимум до 35 градусов. Однако проблема троттлинга у смартфона всё же есть.