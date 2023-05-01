Если уважаете смартфоны OnePlus, но не определились с выбором, покупайте OnePlus 11R

Если уважаете смартфоны OnePlus, но не определились с выбором, покупайте OnePlus 11RВот почему это очень достойная модель
В одном из выпусков на YouTube-канале Quke.ru эксперт рассказал о достоинствах и недостатках OnePlus 11R (Ace 2) и о том, почему его стоит сейчас себе заказать.
OnePlus 11R (Ace 2) - это новый смартфон, на который определённо стоит обратить внимание. В комплекте с ним идёт чехол, наклейки, зарядка на 100 Вт, провод.
Несмотря на то что в руках ощущается OnePlus 11R как флагман, у него нет поддержки беспроводной зарядки и защиты от воды. При этом он оснащён ИК-портом для управления техникой.
Экран у смартфона имеет диагональ 6,7 дюйма, Super Flued AMOLED. Частота обновления у этого дисплея - 120 Гц. Пиковая яркость у него составляет почти 1500 нит, а уровень мерцания (ШИМ) совсем небольшой. Это один из последних дисплеев от Samsung.
Оснащён OnePlus 11R процессором Snapdragon 8+ Gen 1 (8/12 ГБ оперативной памяти). В AnTuTu набирает смартфон при этом 847 тысяч баллов, то есть мощности устройства вам точно хватит и для повседневных задач, и для игр на ультра-настройках. Нагревался он при нагрузке максимум до 35 градусов. Однако проблема троттлинга у смартфона всё же есть.
Ёмкость аккумулятора у 11R составляет 5000 мА*ч, мощность зарядки в комплекте при этом - 100 Вт. К концу дня при активном пользовании смартфоном у ведущего осталось 30% заряда, и это очень хороший показатель. Заряжается он до 100% за 35 минут.
Селфи-камера в 16 МП делает вполне нормальные снимки, а видео может записывать максимум в HD 30 к/с. При этом у OnePlus есть стабилизация.
Основная камера у OnePlus 11R - тройная. Основной модуль имеет 50 МП (тот же модуль, что и в OnePlus 11), широкоугольный - 8 МП и макро - 2 МП. Нужно сказать, что дополнительные камеры фотографируют вполне типично для смартфона за эту цену. Что касается основной камеры, то она фотографирует и записывает видео (в 4К 60 к/с максимум, со стабилизацией) очень и очень хорошо для смартфона такой ценовой категории, как OnePlus 11R. Примеры фото вы можете увидеть выше.
Кроме того, у этого смартфона очень хорошее звучание. И ещё здесь стереодинамики.
Вывод
OnePlus 11R - это модель, которая и правда достойна покупки. Это упрощённый вариант флагмана, но с отличной производительностью, быстрой зарядкой, хорошим дисплеем, отличной основной камерой. Несмотря на то что некоторых спорных функций у него нет (влагозащита, беспроводная зарядка и пр.), это всё равно очень крутой телефон.
На сегодня цена OnePlus 11R в России составляет около 44 тысяч рублей за комплектацию с 12/256 ГБ, около 45 тысяч рублей за комплектацию с 16/256 ГБ и около 50 тысяч рублей за 16/512 ГБ.