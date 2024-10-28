Аккумулятор в Xiaomi 15 специально не дотянут до круглой цифры ради малой толщины корпуса

Он будет меньше, чем ожидалось

Недавние утечки пролили свет на спецификации базовой модели долгожданной серии Xiaomi 15. Ожидается, что устройство будет мощным, но при этом, судя по всему, в приоритете будет тонкий и легкий дизайн.