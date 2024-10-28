Аккумулятор в Xiaomi 15 специально не дотянут до круглой цифры ради малой толщины корпуса

Опубликовано 28 октября 2024, 01:101 мин.
Аккумулятор в Xiaomi 15 специально не дотянут до круглой цифры ради малой толщины корпусаОн будет меньше, чем ожидалось
Недавние утечки пролили свет на спецификации базовой модели долгожданной серии Xiaomi 15. Ожидается, что устройство будет мощным, но при этом, судя по всему, в приоритете будет тонкий и легкий дизайн.
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Основные характеристики Xiaomi 15, по слухам:
— Дисплей: 6,36-дюймовый плоский AMOLED с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3200 нит
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Процессор: Snapdragon 8 Elite
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Аккумулятор: 5400 мАч с быстрой зарядкой 90 Вт
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Толщина: 8,1 мм
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Вес: 191 г
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Камера: Тройная камера с 3,2-кратным телеобъективом
Несмотря на меньшую емкость аккумулятора по сравнению с предыдущими слухами, которые гласили, что устройство получит 5500 мАч, ожидается, что Xiaomi 15 всё равно получит долгую жизнь от одного заряда благодаря чипсету Snapdragon 8 Elite.