Если вы хотели смартфон с защитой от ударов и воды, но не китайский — Motorola Defy 2021

Андрей, ведущий YouTube-канала Quke.ru, оценил по основным параметрам аппарат Motorola Defy 2021. Главной особенностью устройства является защита от воды и ударов. Другими словами, это защищённый смартфон от компании Motorola.

У Motorola Defy 2021 пластиковый прорезиненный корпус. Он сам по себе рифлёный и не скользит в руке. Вообще возникает ощущение, что вместе со смартфоном в комплекте сразу же идёт чехол. Также рамки дисплея у Motorola довольно толстые и есть возможность носить смартфон в руке или на шее, прикрепив к нему ремешок.

Присутствует здесь защита от воды по стандарту IP 68. Защищён аппарат также от песка и от падений.

Установлен в смартфоне и особый режим рации. Однако он поддерживается лишь при подключении к интернету.

Зарядка поддерживается максимум в 20 Вт. Кроме того, стерео в Motorola Defy 2021 отсутствует.

Дисплей Defy 2021 имеет диагональ 6,5 дюйма, матрицу HD. В то же время экран здесь автоматически отключается, если смартфоном не пользоваться, а если взять устройство в руки, то дисплей с информацией о заряде, времени и т.п. загорится сам. Экран при этом довольно тусклый, имеет невысокое разрешение.

Что касается процессора, то Motorola оснащён Snapdragon 662 и 4 ГБ оперативной памяти. В целом сам по себе смартфон довольно неторопливый за счёт старой модели процессора. Играть в сложные проекты можно будет здесь только на низких настройках графики.

Объём аккумулятора Motorola Defy 2021 - 5000 мА*ч, однако поддерживает он лишь 20-ваттную зарядку (поэтому до 100 процентов заряжается за почти 2,5 часа). Поддержки беспроводной зарядки здесь нет. При активном пользовании аппарата хватит примерно на 1-1,5 дня.

Фронтальная камера здесь довольно слабая. Что касается основной, то она даёт хорошие снимки лишь при нормальном освещении. При съёмке видео при этом хорошо работает стабилизация.