Если вы хотели смартфон с защитой от ударов и воды, но не китайский — Motorola Defy 2021

Если вы хотели смартфон с защитой от ударов и воды, но не китайский — Motorola Defy 2021О нём рассказали на канале Quke.ru на YouTube
Андрей, ведущий YouTube-канала Quke.ru, оценил по основным параметрам аппарат Motorola Defy 2021. Главной особенностью устройства является защита от воды и ударов. Другими словами, это защищённый смартфон от компании Motorola.
У Motorola Defy 2021 пластиковый прорезиненный корпус. Он сам по себе рифлёный и не скользит в руке. Вообще возникает ощущение, что вместе со смартфоном в комплекте сразу же идёт чехол. Также рамки дисплея у Motorola довольно толстые и есть возможность носить смартфон в руке или на шее, прикрепив к нему ремешок.
Присутствует здесь защита от воды по стандарту IP 68. Защищён аппарат также от песка и от падений.
Установлен в смартфоне и особый режим рации. Однако он поддерживается лишь при подключении к интернету.
Зарядка поддерживается максимум в 20 Вт. Кроме того, стерео в Motorola Defy 2021 отсутствует.
Дисплей Defy 2021 имеет диагональ 6,5 дюйма, матрицу HD. В то же время экран здесь автоматически отключается, если смартфоном не пользоваться, а если взять устройство в руки, то дисплей с информацией о заряде, времени и т.п. загорится сам. Экран при этом довольно тусклый, имеет невысокое разрешение.
Что касается процессора, то Motorola оснащён Snapdragon 662 и 4 ГБ оперативной памяти. В целом сам по себе смартфон довольно неторопливый за счёт старой модели процессора. Играть в сложные проекты можно будет здесь только на низких настройках графики.
Объём аккумулятора Motorola Defy 2021 - 5000 мА*ч, однако поддерживает он лишь 20-ваттную зарядку (поэтому до 100 процентов заряжается за почти 2,5 часа). Поддержки беспроводной зарядки здесь нет. При активном пользовании аппарата хватит примерно на 1-1,5 дня.
Фронтальная камера здесь довольно слабая. Что касается основной, то она даёт хорошие снимки лишь при нормальном освещении. При съёмке видео при этом хорошо работает стабилизация.
В целом это вполне неплохой защищённый смартфон. Однако его довольно сложно сравнивать с другими аппаратами, так как основная его фишка - это именно защищённость. Основным конкурентом можно считать Nokia XR20, который, по словам эксперта, кажется интереснее Motorola. Если же не брать во внимание защиту от ударов и воды, то Motorola Defy 2021 - это обычное бюджетное устройство.