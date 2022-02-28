Есть даже 6000 мАч с быстрой зарядкой: ZTE представила четыре новых недорогих смартфона

Устройство ZTE Blade V40 Pro, как следует из названия, не может подключаться к сетям пятого поколения. Зато его толщина составляет всего 8,3 мм, смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 65 Вт и оснащён аккумулятором ёмкостью 5100 мАч. Также у ZTE Blade V40 Pro есть 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей.