Есть даже 6000 мАч с быстрой зарядкой: ZTE представила четыре новых недорогих смартфона

Есть даже 6000 мАч с быстрой зарядкой: ZTE представила четыре новых недорогих смартфонаОдин — с 5G
В линейку включены следующие модели: ZTE Blade V40 5G, ZTE Blade V40 Pro, ZTE Blade V40 и ZTE Blade V40 Vita.
Первая модель построена на 7-нм восьмиядерном 5G-процессоре. Смартфон позволяет подключаться к сетям 4G, 5G и Wi-Fi. У него установлена батарея на 6000 мАч для нормальной автономной работы.
ZTE
Устройство ZTE Blade V40 Pro, как следует из названия, не может подключаться к сетям пятого поколения. Зато его толщина составляет всего 8,3 мм, смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 65 Вт и оснащён аккумулятором ёмкостью 5100 мАч. Также у ZTE Blade V40 Pro есть 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей.
ZTE
Что касается модели ZTE Blade V40, то она может похвастаться FHD+ дисплеем и тройной камерой 48 Мп. А вот последний смартфон в линейке — ZTE Blade V40 Vita — отличается ёмкой батареей на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт.
Смартфоны линейки ZTE Blade V40 поступят в продажу с апреля 2022.