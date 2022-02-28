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Есть даже 6000 мАч с быстрой зарядкой: ZTE представила четыре новых недорогих смартфона

Один — с 5G
ZTE представила сразу четыре новых смартфона  в линейке ZTE Blade V40.
Есть даже 6000 мАч с быстрой зарядкой: ZTE представила четыре новых недорогих смартфона

В линейку включены следующие модели: ZTE Blade V40 5G, ZTE Blade V40 Pro, ZTE Blade V40 и ZTE Blade V40 Vita.

Первая модель построена на 7-нм восьмиядерном 5G-процессоре. Смартфон позволяет подключаться к сетям 4G, 5G и Wi-Fi. У него установлена батарея на 6000 мАч для нормальной автономной работы.

ZTE Blade V40 5G

ZTE Blade V40 5G

ZTE

Устройство ZTE Blade V40 Pro, как следует из названия, не может подключаться к сетям пятого поколения. Зато его толщина составляет всего 8,3 мм, смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 65 Вт и оснащён аккумулятором ёмкостью 5100 мАч. Также у ZTE Blade V40 Pro есть 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей.

ZTE Blade V40 Pro

ZTE Blade V40 Pro

ZTE

Что касается модели ZTE Blade V40, то она может похвастаться FHD+ дисплеем и тройной камерой 48 Мп. А вот последний смартфон в линейке — ZTE Blade V40 Vita — отличается ёмкой батареей на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт.

Смартфоны линейки ZTE Blade V40 поступят в продажу с апреля 2022.

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ZTE Blade V40 Vita

Фото: ZTE

Источник: Пресс-служба ZTE
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