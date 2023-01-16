Есть ли разница? Samsung Galaxy A53 и 73 сравнили по скорости работы

Есть ли разница? Samsung Galaxy A53 и 73 сравнили по скорости работыКто же быстрее?
В одном из выпуском на YouTube-канале TechReason протестировали по скорости запуска приложений, игр, открытия и загрузки страниц в браузере смартфоны Samsung Galaxy A53 и A73. Работают они на базе процессоров Exynos 1280 и Snapdragon 778G соответственно.
Фото: TechReason
Эксперты YouTube-канала TechReason узнали, какой смартфон Samsung работает быстрее: Galaxy A53 (8 ГБ ОЗУ) или А73 (8 ГБ ОЗУ). При этом установлены на этих устройствах процессоры Exynos 1280 (А53) и Snapdragon 778G (А73).
Из двух смартфонов быстрее включился А73, хотя логотип первым появился на А53. Разница между аппаратами составляла 1-2 секунды.
Приложения с настройками, с набором номера, приложение камеры запускались практически одновременно. Но, например, Amazon уже загружался быстрее на Galaxy A73.
Игры вроде Candy Crush тоже быстрее загружаются на А73. То же самое касается Instagram*, Spotify, Subway Surfers, Temple Run 2, PUBG, Twitter. Но вот Pin Out открылся с одинаковой скоростью в обоих случаях, как и Snapchat.
Страница «Википедии» в браузере быстрее открылась на А73. То же самое касается официального сайта Samsung.
Вывод
Из Samsung Galaxy А53 и А73 совсем немного быстрее оказывается А73. Но касается это только игр. Большинство стандартных приложений запускается на смартфонах с одинаковой скоростью.
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