Есть ли разница? Samsung Galaxy A53 и 73 сравнили по скорости работы

Эксперты YouTube-канала TechReason узнали, какой смартфон Samsung работает быстрее: Galaxy A53 (8 ГБ ОЗУ) или А73 (8 ГБ ОЗУ). При этом установлены на этих устройствах процессоры Exynos 1280 (А53) и Snapdragon 778G (А73).

Из двух смартфонов быстрее включился А73, хотя логотип первым появился на А53. Разница между аппаратами составляла 1-2 секунды.

Приложения с настройками, с набором номера, приложение камеры запускались практически одновременно. Но, например, Amazon уже загружался быстрее на Galaxy A73.