Есть ли смысл покупать iPhone в 2023 году

Чтобы понять, стоит ли покупать iPhone, нужно исходить из собственных потребностей. Вот несколько важных для смартфона параметров.

Камера. Сейчас на первых местах по качеству фотографий находятся Huawei P60 Pro и Oppo Find x6. Правда, iPhone позволяют снимать в формате HEIC, но детализация в нём снижена.

Производительность. С точки зрения работы с операционной системой любой флагман на Android будет не хуже iPhone. Что касается игр, то смартфон Apple способен запустить любую игру в высоком разрешении и без подтормаживаний. Поэтому для геймеров больше подойдёт iPhone.