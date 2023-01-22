Есть ли смысл сейчас приобретать восстановленный смартфон или другую подобную технику

Есть ли смысл сейчас приобретать восстановленный смартфон или другую подобную техникуИли же лучше присмотреться к совершенно новым вариантам
Как правило, новая техника стоит довольно дорого. Поэтому многие ищут способы сэкономить. Один из вариантов - это приобрести восстановленную модель. Но стоит ли этого того сейчас?
Фото: iXBT.com
Восстановленная техника - это особая категория товаров. Стоят такие устройства дешевле новых, но за счёт того, что какие-то части в них уже были заменены на новые.
Кроме того, существует две разновидности восстановленной техники. К первой относится Manufacturer Refurbished, ко второй - Seller Refurbished.
Manufacturer Refurbished представляет собой устройства, которые были восстановлены самими производителями. Среди причин такого восстановления выделяют заводской брак, возврат без причины, возврат из-за повреждений во время доставки и пр. Восстанавливают подобную технику прямо на производстве или же в фирменном центре компании. Там же он сразу же проверяется, а в магазин возвращается в другой коробке и с другими пометками.
И такую технику - Manufacturer Refurbished - покупать однозначно стоит. В этом случае она почти ничем от новой не отличается. Вы даже получите всю ту же комплектацию и всё те же гарантии. Но так как сейчас многие крупные компании ушли с рынка, то всю ответственность за ввезённый через параллельный импорт товар несёт уже продавец. Это означает, что вы сможете приобрести либо устаревшие модели, либо те, что были восстановлены самим продавцом. Но если производитель всё-таки не ушёл, то заказывайте всё с официального сайта.
Seller Refurbished - это техника, которая восстановлена продавцом. Скорее всего, в таком устройстве будут недостатки или во внешнем виде, или в технической составляющей. Причина заключается обычно в нехватке ресурсов для качественного восстановления.
Подобные устройства в магазинах подразделяются на различные подкатегории. Названия у них могут быть разные: например, «Уценённый товар», «Как новый» и пр. Гарантия в этом случае тоже сохраняется, однако вам придётся мириться с определёнными компромиссами вроде неоригинальных запчастей. Главное - покупайте либо в маркетплейсах у продавцов, имеющих высокий рейтинг, либо в самых крупных торговых сетях. Но относитесь к такой покупке сразу же как к приобретению товара б/у.