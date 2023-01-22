Есть ли смысл сейчас приобретать восстановленный смартфон или другую подобную технику

Восстановленная техника - это особая категория товаров. Стоят такие устройства дешевле новых, но за счёт того, что какие-то части в них уже были заменены на новые.

Кроме того, существует две разновидности восстановленной техники. К первой относится Manufacturer Refurbished, ко второй - Seller Refurbished.

Manufacturer Refurbished представляет собой устройства, которые были восстановлены самими производителями. Среди причин такого восстановления выделяют заводской брак, возврат без причины, возврат из-за повреждений во время доставки и пр. Восстанавливают подобную технику прямо на производстве или же в фирменном центре компании. Там же он сразу же проверяется, а в магазин возвращается в другой коробке и с другими пометками.

И такую технику - Manufacturer Refurbished - покупать однозначно стоит. В этом случае она почти ничем от новой не отличается. Вы даже получите всю ту же комплектацию и всё те же гарантии. Но так как сейчас многие крупные компании ушли с рынка, то всю ответственность за ввезённый через параллельный импорт товар несёт уже продавец. Это означает, что вы сможете приобрести либо устаревшие модели, либо те, что были восстановлены самим продавцом. Но если производитель всё-таки не ушёл, то заказывайте всё с официального сайта.