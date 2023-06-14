Есть место и дешевым устройствам: какие смартфоны Oppo получат Android 14

Первые отзывы показывают, что Android 14 несет в себе множество улучшений, начиная от увеличения времени автономной работы до лучшей многозадачности и расширения функций конфиденциальности.

В число устройств Oppo, которые уже готовы к обновлению, входят последние модели Find серии X, линейки Reno и телефоны серии A.

Ниже перечислены устройства Oppo, которые должны получить Android 14 как минимум в Бельгии, Люксембурге и Нидерландах:

Oppo A78

Oppo A98

Oppo A77

Oppo A57

Oppo Reno7

Oppo Reno8

Oppo Reno8 T

Oppo Reno8 Pro

Oppo Find X5 Pro

Oppo Find X5

Oppo Find X3 Pro

Доступность и сроки обновления до Android 14 на устройствах Oppo в других регионах могут отличаться.