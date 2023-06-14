Есть место и дешевым устройствам: какие смартфоны Oppo получат Android 14

Есть место и дешевым устройствам: какие смартфоны Oppo получат Android 14Список не конечный
Некоторые пользователи уже могут «потрогать» бета-версию новейшей ОС Android 14. Так, Oppo подтвердила, что уже как минимум 11 моделей их смартфонов готовы к получению обновления.
Первые отзывы показывают, что Android 14 несет в себе множество улучшений, начиная от увеличения времени автономной работы до лучшей многозадачности и расширения функций конфиденциальности.
В число устройств Oppo, которые уже готовы к обновлению, входят последние модели Find серии X, линейки Reno и телефоны серии A.
Ниже перечислены устройства Oppo, которые должны получить Android 14 как минимум в Бельгии, Люксембурге и Нидерландах:
Oppo A78
Oppo A98
Oppo A77
Oppo A57
Oppo Reno7
Oppo Reno8
Oppo Reno8 T
Oppo Reno8 Pro
Oppo Find X5 Pro
Oppo Find X5
Oppo Find X3 Pro
Доступность и сроки обновления до Android 14 на устройствах Oppo в других регионах могут отличаться.