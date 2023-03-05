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12:57, 05 марта 2023
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Эта альтернатива Wi-Fi использует свет для передачи данных

Технология не новая, но об внедрении ее в массы мало кто думает

Стандарт Li-Fi, основанный на использовании инфракрасного (ИК) света, призван устранить проблемы обычного Wi-Fi. На выставке MWC 2023 Android Police пообщался с представителями компании pureLiFi, одной из компаний, пытающихся внедрить эту технологию.

Эта альтернатива Wi-Fi использует свет для передачи данных

Фото: Android Police

Помимо представления своих “антенн” для смартфонов, pureLiFi также показал несколько демонстраций концептуальных устройств. Один из них - маршрутизатор в форме куба, выпускающий массив ИК-лучей. В идеале, признает компания, Li-Fi должен быть встроен в потолочный светильник, но pureLiFi считает, что многие будут бояться такого подхода. А отдельный маршрутизатор, который можно включить и выключить – другое дело.

На демонстрационных смартфонах, представленных на стенде, антенны для приема ИК-лучей были встроены в корпус смартфона в виде чехла.В конечном продукте антенны будут интегрированы напрямую в корпус и будут автоматически переключаться между лучами Li-Fi (пока что это нужно делать вручную).

Эта альтернатива Wi-Fi использует свет для передачи данных

Android Police

Компания сообщила изданию, что хотя для достижения максимальной скорости необходима прямая видимость точки доступа, антенны также могут работать со светом, отраженным от стен. Как только вы кладете телефон в карман, смартфоны с антеннами Li-Fi будут плавно переключаться обратно на Wi-Fi или мобильное соединение.

Как бы то ни были, компания уверенным шагом идет в сторону интеграции интересной замены Wi-Fi в массы, можем лишь пожелать им удачи.

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