Эта альтернатива Wi-Fi использует свет для передачи данных

Помимо представления своих “антенн” для смартфонов, pureLiFi также показал несколько демонстраций концептуальных устройств. Один из них - маршрутизатор в форме куба, выпускающий массив ИК-лучей. В идеале, признает компания, Li-Fi должен быть встроен в потолочный светильник, но pureLiFi считает, что многие будут бояться такого подхода. А отдельный маршрутизатор, который можно включить и выключить – другое дело.

На демонстрационных смартфонах, представленных на стенде, антенны для приема ИК-лучей были встроены в корпус смартфона в виде чехла.В конечном продукте антенны будут интегрированы напрямую в корпус и будут автоматически переключаться между лучами Li-Fi (пока что это нужно делать вручную).