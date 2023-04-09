Эти 14 смартфонов можно можно купить, чтобы тестировать дополненную реальность

Эти 14 смартфонов можно можно купить, чтобы тестировать дополненную реальностьСреди них Xiaomi Redmi Note 11S
Google продолжает расширять список совместимых устройств для своей платформы ARCore, которая позволяет пользователям раскрыть весь потенциал возможностей дополненной реальности. Теперь в списке 14 новых смартфонов.
Фото: Xiaomi
В списке: Honor 70, Infinix MobileZero 5G 2023, Moto G72, Oppo A96 5G, Oppo Reno7 Z 5G, Realme GT 2 Pro, Realme GT Neo 3, Realme GT Neo 3, Sharp AQUOS Sense7, Sharp AQUOS Sense7 Plus, Vivo I2017, Xiaomi Poco M4 Pro, Xiaomi Redmi Note 11S и ZTE Nubia RedMagic 7 Pro.
Большинство из этих устройств представляют собой смартфоны среднего класса, доступные на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы. На этих моделях пользователи могут в полной мере испытать возможности дополненной реальности, то есть наложения виртуальных объектов на реальный мир.