Эти 14 смартфонов можно можно купить, чтобы тестировать дополненную реальность

В списке: Honor 70, Infinix MobileZero 5G 2023, Moto G72, Oppo A96 5G, Oppo Reno7 Z 5G, Realme GT 2 Pro, Realme GT Neo 3, Realme GT Neo 3, Sharp AQUOS Sense7, Sharp AQUOS Sense7 Plus, Vivo I2017, Xiaomi Poco M4 Pro, Xiaomi Redmi Note 11S и ZTE Nubia RedMagic 7 Pro.

Большинство из этих устройств представляют собой смартфоны среднего класса, доступные на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы. На этих моделях пользователи могут в полной мере испытать возможности дополненной реальности, то есть наложения виртуальных объектов на реальный мир.