Эти 4 кнопочных телефона всё ещё поддерживают WhatsApp

Осталось купить для них чехол на ремень

Для тех, кто хочет не отвлекаться на смартфоны, хорошим выбором станут кнопочные телефоны. Хотя они ориентированы на базовые функции, такие как звонки и SMS, некоторые модели даже поддерживают мессенджеры. Например, WhatsApp.