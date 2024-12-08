Эти 4 кнопочных телефона всё ещё поддерживают WhatsApp

Эти 4 кнопочных телефона всё ещё поддерживают WhatsAppОсталось купить для них чехол на ремень
TTfone TT970
Эта 4G-раскладушка работает под управлением Android и поддерживает WhatsApp, как и YouTube. У него два экрана, 8-мегапиксельная задняя камера и есть функция голосовых заметок. 160 долларов.
Emporia TOUCHsmart.2
Такого же форм-фактора устройства с Android Go. Предустановлен WhatsApp, а также Signal и Telegram. Он оснащен 8-Мп задней и 2-Мп селфи камерами. Цена — около 200 долларов.
Cat S22
Более защищенная версия раскладушки с прочностью MIL-STD-810H и защитой от воды и пыли по стандарту IP68. Он работает под управлением Android Go и поддерживает WhatsApp. Несмотря на небольшой 2,8-дюймовый экран, это надежный выбор для сложных условий по цене около 75 долларов.
AGM M7
Этот прочный телефон работает под управлением ОС Android и поставляется с предустановленным WhatsApp. Он тоже предназначен для использования вне помещений и имеет класс защиты от воды и пыли IP68. Он стоит около 120 долларов.