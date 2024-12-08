Телефоны
Опубликовано 08 декабря 2024, 17:48
1 мин.

Эти 4 кнопочных телефона всё ещё поддерживают WhatsApp

Осталось купить для них чехол на ремень
Для тех, кто хочет не отвлекаться на смартфоны, хорошим выбором станут кнопочные телефоны. Хотя они ориентированы на базовые функции, такие как звонки и SMS, некоторые модели даже поддерживают мессенджеры. Например, WhatsApp.

TTfone TT970

Эти 4 кнопочных телефона всё ещё поддерживают WhatsApp

© TTfone

Эта 4G-раскладушка работает под управлением Android и поддерживает WhatsApp, как и YouTube. У него два экрана, 8-мегапиксельная задняя камера и есть функция голосовых заметок. 160 долларов.

Emporia TOUCHsmart.2

Эти 4 кнопочных телефона всё ещё поддерживают WhatsApp

© Emporia

Такого же форм-фактора устройства с Android Go. Предустановлен WhatsApp, а также Signal и Telegram. Он оснащен 8-Мп задней и 2-Мп селфи камерами. Цена — около 200 долларов.

Cat S22

Эти 4 кнопочных телефона всё ещё поддерживают WhatsApp

© Caterpillar

Более защищенная версия раскладушки с прочностью MIL-STD-810H и защитой от воды и пыли по стандарту IP68. Он работает под управлением Android Go и поддерживает WhatsApp. Несмотря на небольшой 2,8-дюймовый экран, это надежный выбор для сложных условий по цене около 75 долларов.

AGM M7

Эти 4 кнопочных телефона всё ещё поддерживают WhatsApp

© AGM

Этот прочный телефон работает под управлением ОС Android и поставляется с предустановленным WhatsApp. Он тоже предназначен для использования вне помещений и имеет класс защиты от воды и пыли IP68. Он стоит около 120 долларов.

Источник:Gizmochina
Автор:Максим Многословный
Теги:
#мессенджер
,
#телефон