Этими Android-смартфонами люди были больше всего довольны в ноябре

Первое место в рейтинге получил Xiaomi 12S Ultra с 95,65% положительными отзывами. На втором месте располагается Honor X40 GT (94,81%), а на третьем — складной Xiaomi Mix Fold 2 (92,17%).

Далее следуют Nubia Z40S Pro (91,19%), Vivo X Fold (90,4%), iQOO 10 Pro (89,65%), Oppo K10 5G (89,55%), Huawei Mate50 Pro (88,63%), Motorola X30 Pro (88,24%), Honor Magic3 Ultimate Edition (87,83%).