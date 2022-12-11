Это 10 самых быстрых флагманских смартфонов ноября

Возглавил список игровой смартфон ASUS ROG Phone 6 Pro со средним результатом 1 117 968 баллов. ROG Phone 6 и ZenFone 9 находятся на втором и третьем местах. Все три устройства работают на чипсете Snapdragon 8+ Gen1.

Xiaomi 12T Pro со средним баллом 1 064 841 и процессором Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 находится на четвёртом месте. Далее идут Nubia RedMagic 7, BlackShark 5 Pro, Motorola Edge 30 Pro, Vivo X80, Motorola Edge X30 и Galaxy Z Fold4 5G.