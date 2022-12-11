Это 10 самых быстрых флагманских смартфонов ноября

12:03, 11 декабря 2022
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Это 10 самых быстрых флагманских смартфонов ноябряРейтинг AnTuTu
Каждый месяц бенчмарк AnTuTu публикует список десяти самых производительных смартфонов. На днях появился такой рейтинг за ноябрь 2022 года. Он основан на средних оценках производительности, которые получали пользователи на своих смартфонах.
Фото: Pocket-lint
Возглавил список игровой смартфон ASUS ROG Phone 6 Pro со средним результатом 1 117 968 баллов. ROG Phone 6 и ZenFone 9 находятся на втором и третьем местах. Все три устройства работают на чипсете Snapdragon 8+ Gen1.
Xiaomi 12T Pro со средним баллом 1 064 841 и процессором Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 находится на четвёртом месте. Далее идут Nubia RedMagic 7, BlackShark 5 Pro, Motorola Edge 30 Pro, Vivo X80, Motorola Edge X30 и Galaxy Z Fold4 5G.
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