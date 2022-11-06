Это 10 самых мощных Android-смартфонов на данный момент

19:31, 06 ноября 2022
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Это 10 самых мощных Android-смартфонов на данный моментПо версии AnTuTu
Бенчмарк AnTuTu опубликовал октябрьский рейтинг самых производительных смартфонов на мировом рынке.
В AnTuTu отметили, что в октябре на рынке Android не было выпущено никаких новых конкурентоспособных устройств, кроме Xiaomi 12T Pro. Поэтому топ-10 не сильно изменился с сентября. Большинство смартфонов в списке — это устройства на базе Snapdragon 8+. Из топа вылетел ROG 6 Dimensity Supreme Edition.
На первом месте на этот раз расположился ASUS ROG Phone 6, набравший 1 117 077 баллов в тестах. За ним следует ROG Phone 6 Pro, а на третьем месте тот самый Xiaomi 12T Pro.