Это 10 самых мощных Android-смартфонов в мире

13:16, 12 марта 2023
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Это 10 самых мощных Android-смартфонов в миреЛучший — Red Magic 8 Pro+
AnTuTu опубликовал февральский список самых производительных Android-смартфонов, продающихся на глобальном рынке. Среди них начинает доминировать Snapdragon 8 Gen 2.
Фото: Nubia
Рейтинги основан на данных AnTuTu Benchmark V9. Модели в списке должны иметь не менее 1000 действительных оценок, в списке приведены средние. Данные были собраны с 1 по 28 февраля 2023 г.
AnTuTu
На первом месте расположился Red Magic 8 Pro+. Его средний балл составил 1,3 млн. Встроенный вентилятор очень помогает повысить производительность, отмечают в AnTuTu. Второе место отдали vivo X90 Pro+, а третье — iQOO 11. Всего семь из десяти лучших смартфонов оснащены процессором Snapdragon 8 Gen 2.