Это 10 самых знаковых мобильных телефонов в истории

1. Nokia 3310.

Это, пожалуй, самый узнаваемый из всех мобильных телефонов, выпущенных до эпохи сенсорных экранов. Он прославился своей ударопрочностью.

2. Motorola RAZR V3.

Он был одним из самых тонких мобильных телефонов на рынке в 2004 году.

3. iPhone 3G.

Первый айфон, который не мог не стать легендой.

4. Motorola DynaTAC 8000X.

А это вообще первый в истории портативный сотовый телефон.

5. LG Chocolate.

Был очень красивым телефоном для своего времени. Кроме того, поставлялся в коробке, пахнущей шоколадом.

6. BlackBerry Bold 9000.

Был уникален для рынка со своими полноразмерной QWERTY-клавиатурой и трэкболом.

7. Nokia 7280.

Обладал очень необычной внешностью, которую сравнивали то с корпусом губной помады, то с плеером.

8. Sony Ericsson W800.

Список не мог обойтись без этого телефона. Он позиционировался как, в первую очередь, устройство для прослушивания музыки.

9. Nokia 9000.

Он вышел в 1996 году и шокировал индустрию своим 24-МГц процессором и 8 МБ памяти.

10. Samsung Galaxy Note.

Когда он вышел в 2011 году с 5,3-дюймовым экраном, многие ухмылялись: кому нужен такой огромный дисплей? Время показало, что Samsung не ошиблась.