Это «айфон» 1998 года, о существовании которого вы не знали

Авторы проекта хотели, чтобы InfoGear iPhone был таким же простым в использовании как банкомат. Оригинальный телефон получил 7-дюймовый чёрно-белый сенсорный экран и клавиатуру. Устройство стоило $499 + $20 платы за интернет.

Благодаря ряду характеристик iPhone InfoGear стал духовным отцом современных смартфонов. В марте 2000 года компания Cisco приобрела InfoGear. А после анонса iPhone от Apple даже подала на купертиновцев в суд. Иск, впрочем, был урегулирован.