Это лучшие Android-смартфоны по соотношению цены и скорости работы за январь 2023 года

Это лучшие Android-смартфоны по соотношению цены и скорости работы за январь 2023 годаИными словами, топ за свои деньги
Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала списки смартфонов, которые показывают лучшее соотношение цена/производительность за январь 2023 года. То есть такие устройства купить выгоднее всего.
Фото: GSMArena
В диапазоне цен 0-1999 юаней (до 21 тысячи рублей по текущему курсу) лидером стал Redmi Note 11T Pro в комплектации 6+128 ГБ.
AnTuTu
Среди смартфонов стоимостью до 2999 юаней (около 31 тысячи рублей) лучшим признали игровой Lenovo Legion Y70.
AnTuTu
В ценовом сегменте от 3000 до 3999 юаней (около 42 тысяч рублей) на первое место вырвался Redmi K60 Pro 8+128 ГБ.
AnTuTu
Если смотреть на смартфоны стоимостью до 4999 юаней (52 тысячи рублей), то здесь лучшим выбором будет vivo iQOO 11.
AnTuTu
И наконец если денежных ограничений нет, то стоит присмотреться к ZTE nubia Red Magic 8 Pro+.
AnTuTu