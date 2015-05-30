Это новый смартфон Xiaomi за 4 тысячи рублей. Но стоит ли его покупать?На сегодняшний день это самая дешёвая модель Xiaomi Poco
Ведущий YouTube-канала DimaViper протестировал новый супербюджетный Xiaomi Poco C51. Есть ли смысл брать его сейчас?
Сейчас Poco C51 стоит примерно 4 тысячи рублей. За эти деньги вы сможете приобрести модель с 2 ГБ ОЗУ и 64 ГБ постоянной памяти.
В комплекте с телефоном идёт только зарядка на 10 Вт, кабель Micro USB и документация. Poco C51 поддерживает две сим-карты и карту памяти.
Экран у этого смартфона - IPS. Сканер отпечатков пальцев находится у Poco C51 с задней стороны, но срабатывает он довольно быстро.
Работает Poco C51 на Android 13. И обновления для этого аппарата должны будут приходить ещё года 3-4.
Установлен на Xiaomi Poco C51 процессор MediaTek Helio G36. И он довольно слабый: в AnTuTu набирает чуть больше 100 тысяч баллов. Также нужно иметь в виду, что у него нет NFC-модуля, то есть пользоваться бесконтактной оплатой вы не сможете.
Вы даже сможете запустить на этом телефоне PUBG. Правда, играть вам будет не особо комфортно из-за слишком маленького объёма оперативной памяти. FPS в этой игре будет находиться примерно в районе 30 к/с.
Основная камера у Poco C51 имеет всего 8 МП. Есть ещё камера для портретов, и она на 0,08 МП, а также фронтальная камера - на 5 МП.
Вообще такой камеры вам вполне хватит для того, чтобы сфотографировать какие-нибудь документы, конспекты и т.п. Видео вы сможете записывать только в 1080p 30 к/с, причём без стабилизации.
Звучит Poco C51 довольно тихо. Поэтому есть вероятность пропустить звонок с таким телефоном.
Аккумулятор у этого смартфона имеет объём 5000 мА*ч, и с ним вам хватит аппарата на два рабочих дня.
Вывод
Xiaomi Poco C51 вполне стоит своих денег. Более того, за 4-5 тысяч рублей это отличное устройство. Его можно купить для бабушки, дедушки или просто как временный телефон.