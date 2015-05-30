Это новый смартфон Xiaomi за 4 тысячи рублей. Но стоит ли его покупать?

Сейчас Poco C51 стоит примерно 4 тысячи рублей. За эти деньги вы сможете приобрести модель с 2 ГБ ОЗУ и 64 ГБ постоянной памяти.

В комплекте с телефоном идёт только зарядка на 10 Вт, кабель Micro USB и документация. Poco C51 поддерживает две сим-карты и карту памяти.

Экран у этого смартфона - IPS. Сканер отпечатков пальцев находится у Poco C51 с задней стороны, но срабатывает он довольно быстро.

Работает Poco C51 на Android 13. И обновления для этого аппарата должны будут приходить ещё года 3-4.

Установлен на Xiaomi Poco C51 процессор MediaTek Helio G36. И он довольно слабый: в AnTuTu набирает чуть больше 100 тысяч баллов. Также нужно иметь в виду, что у него нет NFC-модуля, то есть пользоваться бесконтактной оплатой вы не сможете.

Вы даже сможете запустить на этом телефоне PUBG. Правда, играть вам будет не особо комфортно из-за слишком маленького объёма оперативной памяти. FPS в этой игре будет находиться примерно в районе 30 к/с.